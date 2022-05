Marché Gourmand à Arcambal Arcambal Arcambal Catégories d’évènement: 46090

Arcambal 46090 Prévoir couverts et assiettes. Le Comité des fêtes d’Arcambal organise, le 14 juillet 2022, un marché de producteurs à partir de 19h, sur la place de la mairie à Arcambal. Cet évènement sera l’occasion de déguster, dans une ambiance conviviale et familiale, la cuisine de terroir de notre Quercy. Ainsi les producteurs proposeront de la viande d’agneau, de canard ou de veau, des légumes cuisinés, des fromages de Rocamadours, des gâteaux aux noix et des pastis. +33 6 84 91 69 05 Prévoir couverts et assiettes. Arcambal

