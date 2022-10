Marché Gourmand, 15 octobre 2022, .

Marché Gourmand



2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-15 12:00:00

Pour la semaine du goût, venez faire votre marché à la bibliothèque de 10h à 12h, pour faire le plein de bons légumes et pains bio locaux !

Venez déguster les soupes et pains du monde à cette occasion et profitez à 11h d’un spectacle (sur réservation, à partir de 7 ans)

