2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 14:00:00

Thann Haut-Rhin EUR Venez découvrir cette balade gourmande vous menant du centre de Thann jusqu'aux vignes du Rangen et "l'œil de la sorcière". Un verre autour du cou, vous partirez pour une promenade de quelques kilomètres, pour vous rendre dans les lieux de restauration implantés le long du parcours. Rendez-vous à Thann, au pied du plus méridional coteau de vins d'Alsace, pour une balade gourmande, clôturée par la dégustation du prisé nectar du Rangen. +33 3 89 37 29 98

