Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Marché Gastronomique de Noël Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon

Marché Gastronomique de Noël Saint-Maurice-de-Lignon, 4 décembre 2021, Saint-Maurice-de-Lignon. Marché Gastronomique de Noël 2021-12-04 – 2021-12-05 Salle des Fêtes – Latour Maubourg 48 rue nationale

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon Le Comité des Fêtes vous accueille toute la journée : vous trouverez des produits du terroir et de l’artisanat… +33 6 40 43 94 15 http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Salle des Fêtes - Latour Maubourg 48 rue nationale Ville Saint-Maurice-de-Lignon lieuville 45.22451#4.13938