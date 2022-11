Marche Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Nouveau parking du Champ de Foire Gannat Allier

2022-11-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-29 Gannat

Allier Marche pour le Téléthon, parcours de 5,8km.

Organisée par Gannat Rando. gannatrando@ffrandonnee-allier.fr http://www.gannatrando.fr/ Gannat

