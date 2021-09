Folkling Folkling Folkling, Moselle MARCHE FRISSONNANTE Folkling Folkling Catégories d’évènement: Folkling

Moselle

MARCHE FRISSONNANTE Folkling, 9 octobre 2021, Folkling. MARCHE FRISSONNANTE 2021-10-09 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-09 23:30:00 23:30:00 Rue du 6 Décembre 1944 Parking du Gymnase

Folkling Moselle Folkling 11ème Marche Frissonnante, organisée conjointement par le CSEF et FGVAD. Marche à thème de nuit, (par groupes dont les départs sont échelonnés), jalonnée de bougies avec une trentaine d’acteurs déguisés sur le parcours. Environ 6km de marche et 2h de spectacle. Les chiens sont acceptés en laisse. Chaussures de marche conseillées. Pas de poussette. Munissez-vous d’une lampe torche.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne. Possibilités de repas à réserver également en ligne sauf saucisses grillées sur place.

Le pass sanitaire est obligatoire ainsi que le port du masque à partir de 12 ans, sur le site et pour la restauration.

Il faut se présenter 30 minutes avant chaque départ pour que tout se déroule dans les meilleurs conditions

Pour vous inscrire rendez-vous sur :

https://www.billetweb.fr/marche-frissonnante-2021&src=agenda +33 3 87 85 08 44 https://www.billetweb.fr/marche-frissonnante-2021&src=agenda Mairie de Folkling Gaubiving dernière mise à jour : 2021-09-15 par

