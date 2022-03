Marché francophone Alliance Française de Quito Quito Catégorie d’évènement: Quito

Descubre las especialidades y ofertas de las embajadas de Bélgica, Canadá, Egipto, Francia, Haití, Líbano, Suiza y de la Unión Europea y una multitud de productos ofrecidos por artesanos locales y/o francófonos. También podrás disfrutar de animaciones francófonas para toda la familia: 9h30-10h30 / 15h30-16h30 – Juegos francófonos (mediateca) 10h : Apertura del mercado francófono 10h-11h: Conferencia sobre la francofonía internacional (auditorio) 11h30-12h15: Película “En sortant de l’Ecole – Andrée Chedid » (auditorio) 14h-15h – Escape Game “Mi pequeño planeta” (mediateca) 14h30-15h30: Conferencia La Piedra Rosetta y Jean-François Champollion (auditorio) Esta jornada de celebración de la francofonía se cerrará con un concierto del haitiano Prince Ello en la sala Buenaventura (Mariscal) a las 19h00. Descubre las especialidades y ofertas de las embajadas francófonas en el Ecuador y artesanos locales. Alliance Française de Quito Eloy Alfaro N32-468 y Belgica – Quito Quito Quito

