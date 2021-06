Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Marché Festif Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Marché Festif Valréas, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Valréas. Marché Festif 2021-07-07 08:00:00 – 2021-07-07 12:00:00 Rue Saint-Antoine Place Cardinal Maury

Valréas Vaucluse Durant la période estivale 2 mercredis par mois, la commune de Valréas vous propose un marché festif, même lieu, même horaire, la fête en plus ! evenements@mairie-valreas.fr +33 4 90 37 31 14 https://www.valreas.net/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Valréas Adresse Rue Saint-Antoine Place Cardinal Maury Ville Valréas lieuville 44.3842#4.99191