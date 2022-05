Marché festif Saint-Thurial Saint-Thurial Catégories d’évènement: 35310

2022-06-02 – 2022-06-02

Saint-Thurial 35310 Saint-Thurial Il est de retour tous les jeudis de juin, sur le parking de l’école.

Exposants, restauration et buvette sur place.

