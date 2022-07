Marché festif Saint Paul la Roche

2022-07-07 18:30:00 – 2022-07-07 Tous les jeudis à partir de 18h30, venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec le groupe Aut'chose. Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres

