Marché festif Plédéliac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Plédéliac.

Marché festif 2021-07-03 11:30:00 – 2021-07-04 19:00:00

Plédéliac 22270 Plédéliac

Tout au long de ces deux journées, les commerçants présenteront et vendront leurs produits. Ce week-end sera animé de différentes activités : deux représentations de la pièce La Princesse de Rien du Tout . Mais aussi une présentation de l’équithérapie et balades en poneys. Mais ce n’est pas tout : galettes saucisses et buvette, tournoi de palets bretons. Il y aura aussi une exposition sur le bois par la Ferme d’Antan, Un atelier Zéro déchets, de la magie, de la danse, pêche à ligne et « chamboultout », tombola et autres surprises rythmeront les journées. Entrée est gratuite, mais certaines activités seront payantes.

+33 2 96 34 12 55

