MARCHÉ FESTIF Montreuil-Poulay Montreuil-Poulay Catégories d’évènement: Mayenne

Montreuil-Poulay

MARCHÉ FESTIF Montreuil-Poulay, 15 mai 2022, Montreuil-Poulay. MARCHÉ FESTIF Montreuil-Poulay

2022-05-15 – 2022-05-15

Montreuil-Poulay Mayenne Montreuil-Poulay Au programme de cette journée: troc O’ plantes, artisans et producteurs locaux, transmissions de Savoir Faire, animation jeux, stands du Tiers-Lieu, randonnée botanique, bar et petite restauration, concerts … Marché festif à Poulay phoniquepluriel@outlook.fr Au programme de cette journée: troc O’ plantes, artisans et producteurs locaux, transmissions de Savoir Faire, animation jeux, stands du Tiers-Lieu, randonnée botanique, bar et petite restauration, concerts … Montreuil-Poulay

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Montreuil-Poulay Autres Lieu Montreuil-Poulay Adresse Ville Montreuil-Poulay lieuville Montreuil-Poulay Departement Mayenne

Montreuil-Poulay Montreuil-Poulay Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-poulay/

MARCHÉ FESTIF Montreuil-Poulay 2022-05-15 was last modified: by MARCHÉ FESTIF Montreuil-Poulay Montreuil-Poulay 15 mai 2022 mayenne Montreuil-Poulay

Montreuil-Poulay Mayenne