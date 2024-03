Marché festif de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, jeudi 18 juillet 2024.

Marché festif de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

L’association « Saveurs et Terroirs » du Pays de Saint-Yrieix réunit tous les jeudis (juillet/août) des producteurs et artisans de la région pour une vente directe de leurs produits porc cul-noir, veau de Saint-Yrieix, fromages fermiers, pommes, madeleines… On y vient pour remplir son cabas et/ou consommer sur place, dans une ambiance festive (concerts de pop, rock, blues, eighties, musette…) autour de grandes tables. .

Début : 2024-07-18 17:00:00

fin : 2024-07-18 23:30:00

Jardin du Moulinassou

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

