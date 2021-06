Montesquieu Montesquieu Lot-et-Garonne, Montesquieu Marché festif de producteurs et d’artisans Montesquieu Montesquieu Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Montesquieu

Marché festif de producteurs et d’artisans Montesquieu, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montesquieu. Marché festif de producteurs et d’artisans 2021-06-19 – 2021-06-19

Montesquieu Lot-et-Garonne Montesquieu Découvrez la 5ème édition de Journée Portes Ouvertes à la Ferme Roques, réunissant partenaires locaux, métiers d’antan, savoir-faire & artisans locaux de notre terroir !

Idéal pour petits & grands, profitez d’une journée ludique à la Ferme, au grand air de la campagne Lot-et-Garonnaise, pour découvrir les joyaux de notre patrimoine ! Découvrez la 5ème édition de Journée Portes Ouvertes à la Ferme Roques, réunissant partenaires locaux, métiers d’antan, savoir-faire & artisans locaux de notre terroir !

Idéal pour petits & grands, profitez d’une journée ludique à la Ferme, au grand air de la campagne Lot-et-Garonnaise, pour découvrir les joyaux de notre patrimoine ! +33 5 53 68 60 39 Découvrez la 5ème édition de Journée Portes Ouvertes à la Ferme Roques, réunissant partenaires locaux, métiers d’antan, savoir-faire & artisans locaux de notre terroir !

Idéal pour petits & grands, profitez d’une journée ludique à la Ferme, au grand air de la campagne Lot-et-Garonnaise, pour découvrir les joyaux de notre patrimoine ! Découvrez la 5ème édition de Journée Portes Ouvertes à la Ferme Roques, réunissant partenaires locaux, métiers d’antan, savoir-faire & artisans locaux de notre terroir !

Idéal pour petits & grands, profitez d’une journée ludique à la Ferme, au grand air de la campagne Lot-et-Garonnaise, pour découvrir les joyaux de notre patrimoine ! Ferme Roques

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Montesquieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Montesquieu Adresse Ville Montesquieu lieuville 44.20852#0.46164