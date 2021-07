Marché festif de la laine Bulat-Pestivien, 14 août 2021-14 août 2021, Bulat-Pestivien.

Marché festif de la laine 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-14 18:00:00 Sous les tilleuls Lieu-dit Plassen Ar Skol

Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien

Cette année encore, pour une 4eme édition, les artisans lainiers bretons se démènent pour vous faire découvrir la filière laine de leur région. Fils, couvertures, chapeaux, teinture, feutre, matelas… vous verrez que la laine à du bon en toute saison, même en plein mois d’août ! Pour agrémenter la fête, vous pourrez assister à des démonstrations de tonte des moutons eaux forces et à la machine, et tri de la laine. Fileuses et autres magiciennes des fibres partageront aussi quelques uns de leurs petits secrets. Stages de tricot sur inscription. Restauration : Kebab de brebis par l’Ecole Diwan Bourbriac. Animation musicale par « La bande à Joseph ». Airs traditionnels.

belaineetlesmoutons@gmail.com

