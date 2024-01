Marché festif de Javerdat Javerdat, samedi 27 juillet 2024.

Marché festif de Javerdat Javerdat Haute-Vienne

La Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, en partenariat avec la commune de Javerdat, organise un marché festif. Une dizaine de producteurs proposent leurs produits locaux pour confectionner un repas de l’entrée au dessert. Une animation musicale, une ambiance festive et conviviale accompagnent les visiteurs tout au long de la soirée.

Pensez à apporter vos couverts, assiettes et verres.

Pensez à apporter vos couverts, assiettes et verres.

Place du Champ de Foire

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 18:00:00

fin : 2024-07-27



