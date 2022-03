Marché festif Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

Marché festif Créhen, 20 avril 2022, Créhen. Marché festif La Cour Ferme bio de la Cour Créhen

2022-04-20 – 2022-04-20 La Cour Ferme bio de la Cour

Créhen Côtes d’Armor Créhen Lait bio, chocolat chaud

Fromages, oeufs, miel

Saucissons, lentilles

Poissons

Laine angora

Nath couture & création Tour en calèche avec l’âne Mistral

Atelier modelage : création d’animaux de la ferme en argile

Spectacle de clown +33 2 96 84 13 04 Lait bio, chocolat chaud

Fromages, oeufs, miel

Saucissons, lentilles

Poissons

Laine angora

Nath couture & création Tour en calèche avec l’âne Mistral

Atelier modelage : création d’animaux de la ferme en argile

Spectacle de clown La Cour Ferme bio de la Cour Créhen

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Créhen Autres Lieu Créhen Adresse La Cour Ferme bio de la Cour Ville Créhen lieuville La Cour Ferme bio de la Cour Créhen Departement Côtes d'Armor

Créhen Créhen Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crehen/

Marché festif Créhen 2022-04-20 was last modified: by Marché festif Créhen Créhen 20 avril 2022 Côtes-d’Armor Créhen

Créhen Côtes d'Armor