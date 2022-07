Marché festif + concert Montret Montret Catégories d’évènement: Montret

Saône-et-Loire Montret Marché de producteurs et d’artisans. Venez découvrir les produits de votre région puis retrouvez nous pour un apér’aux fermes et un concert des 3 Monts. +33 3 85 76 50 60 Marché de producteurs et d’artisans. Venez découvrir les produits de votre région puis retrouvez nous pour un apér’aux fermes et un concert des 3 Monts. Le Bourg 80, Route de Saint-Vincent Montret

