La CHOU (Campagne Heureuse, Ouverte et Unie) organise un Marché Festif à Benayes ! Le marché sera constitué de **producteurs et créateurs locaux** : Fabien (savons et karité), Alice (pain, brioches et viennoiseries), Claire – Le dos de la baleine (légumes bios), Marion (fromages de vache / chèvre), Christophe F (miel), Véro (légumes bios), Joelle – asso Cousi vit’ (créations textiles), Méli tatoo (tatouages éphemères au jagua), La Ptite Marchande d Histoires (librairie), Fleur (bijoux macramés), macarons artisanaux. **Le passe sanitaire** n’est pas obligatoire sur le marché. Le passe (passeport vaccinal ou test) vous sera en revanche demandé pour rentrer sur l’espace buvette et animations. **L’entrée est libre**, mais votre contribution volontaire est bienvenue ! Il n’y a pas de distributeur automatique bancaire à Benayes, donc pensez à prendre vos dispositions ? **À la buvette**, nous vous servirons des jus de pomme frais, sirops, thé/café, vins et bières, avec le sourire, tout l’après-midi ! Tous les produits sont locaux et/ou bios. Odile et son équipe vous serviront **de délicieuses crêpes**, avec des garnitures +++ … miiiam ! **De la musique** acoustique nous accompagnera l’après-midi ! … n’hésitez pas à vous manifester musiciens, il reste de la place ! Possibilité de demander le chapeau. Un programme plus détaillé de l’après midi vous est présenté chaque jour sur la page Facebook de la CHOU … Restez à l’affut ! Faites tourner l’évènement ! Abonnez vous à la page de la CHOU ! Et rendez-vous le 18 !

Benayes Benayes 19510 Benayes Place de l’église Corrèze



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00