Vermand Vermand Aisne, Vermand Marché Fermier – Vermand Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Vermand

Marché Fermier – Vermand Vermand, 6 août 2021, Vermand. Marché Fermier – Vermand 2021-08-06 – 2021-08-06

Vermand Aisne Vermand Chaque premier et troisième vendredi du mois, le fabuleux marché fermier de Vermand aura lieu de 15h30 à 19h30 ! Chaque premier et troisième vendredi du mois, le fabuleux marché fermier de Vermand aura lieu de 15h30 à 19h30 ! mairie.vermand@orange.fr +33 3 23 66 51 01 http://www.vermand.fr/ Chaque premier et troisième vendredi du mois, le fabuleux marché fermier de Vermand aura lieu de 15h30 à 19h30 ! Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vermand Autres Lieu Vermand Adresse Ville Vermand lieuville 49.8808#3.1488