Marché fermier organisé par Le Panier Beauceron Le Coudray, 20 mars 2022, Le Coudray.

Marché fermier organisé par Le Panier Beauceron Le Coudray

2022-03-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00

Le Coudray Eure-et-Loir Le Coudray

Horticulture, pralines, canards, vins du Vouvray, crêpes sucrées, biscuits de Chambord, oeufs et rillettes de poules, pâtes fermières, apiculteur, saucissons fromages et produits corses, chocolats, charcutier traiteur et boudin, maraîcher, rémouleur et coutellerie, fromages de chèvres, pâtisseries marocaines, farines et légumes secs, bières…

Marché fermier organisé par Le Panier Beauceron regroupant une vingtaine de producteurs avec la collaboration des commerçants du Coudray.

traiteur-langlois@wanadoo.fr +33 2 37 26 71 07

Le Coudray

