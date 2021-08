Lille Ancien siège de la Métropole Européenne de Lille,face au jardin des géants Lille, Nord Marché fermier made in MEL Ancien siège de la Métropole Européenne de Lille,face au jardin des géants Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Au sein d’un village de 5000 mètres carrés et de 50 exposants : * faites votre marché auprès des producteurs et des artisans locaux (pains et pâtisseries, fruits et légumes, fromages, traiteurs, glaces, plantes, produits d’épicerie…) * découvrez le village des brasseurs * profitez des animations pour toute la famille : fabrication de couronnes de fleurs, d’épouvantails, d’hôtels à insectes, cuisine zéro déchet… * échangez avec une diététicienne * dégustez des smoothies et des plats à emporter * informez-vous sur les composteurs et les alternatives au plastique * rencontrez les acteurs du Projet Alimentaire Territorial et de l’agriculture urbaine. * réalisez une grande fresque sur le thème du marché Le port du masque sera obligatoire sur le marché. Un protocole sanitaire sera mis en place.

Entrée libre

Pour sa 4ème édition, le marché fermier made in MEL évolue pour vous proposer un programme pour toute la famille dans un lieu complètement renouvelé. Ancien siège de la Métropole Européenne de Lille,face au jardin des géants Rue de la communauté, Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00

