Marché fermier et artisanal Valençay Valençay, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, ValençayValençay.

Marché fermier et artisanal 2021-07-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-25 13:00:00 13:00:00

Valençay Indre 7 rue des templiers Valençay

Valençay Sous la halle au blé de Valençay, venez rencontrer les producteurs et artisans locaux du Berry. Depuis plus de 20 ans maintenant, ces marchés sont les rendez-vous incontournables des habitants et des touristes pour remplir les paniers de mets locaux. Vous y trouverez du fromage de chèvre, des légumes, des produits safranés, du vin AOC Valençay, des bières artisanales, des volailles fermières, du foie gras, du miel, des plats préparés originaux, mais pas que ! Les artisans locaux font le déplacement et vous accueillent : des bijoux, des objets déco, du tournage sur bois, des cosmétiques naturels… des œuvres originales à découvrir ! Venez passer un moment convivial et rencontrer les producteurs et artisans locaux, remplir son panier et passer un moment agréable, voilà ce qui vous attend…

La saison des marchés fermiers et artisanaux de l’été du CIVAM de Valençay est ouverte ! Pour remplir votre panier de mets locaux, rendez-vous sur nos marchés fermiers de l’été !

civam.valencay@wanadoo.fr +33 2 54 00 13 99 http://civamvalencay.civam.org/

© Civam de Valençay

