Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux du Berry au nombre de 25. Vous y trouverez du fromage de chèvre, des légumes, maraîchage bio, des escargots, des produits safranés, du vin AOC Valençay, des bières artisanales, des volailles fermières, du miel, yaourts, farines, huiles, mais pas que ! Les artisans locaux font le déplacement et vous accueillent : des bijoux, du tournage sur bois,des objets en cuir, des cosmétiques naturels, des savons, livres, photos… Une restauration déambulatoire sera proposée par les producteurs. La Rabouilleuse animera la soirée. Et le château sera ouvert de 18h à 23h30 afin de permettre aux visiteurs de flâner dans les jardins, de déambuler dans les salles du château ou de découvrir l'exposition du Louvre à Valençay. Marché nocturne de producteurs dans la cour des Ronds du Château de Valençay organisé par le Civam de Valençay.

