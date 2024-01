Marché fermier et artisanal, concert L’Épine, mardi 9 juillet 2024.

Marché fermier et artisanal, concert L’Épine Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 18:00:00

fin : 2024-08-27 21:00:00

Un marché convivial et champêtre regroupant de nombreux producteurs et artisans locaux, avec chaque semaine une nouvelle animation musicale ! Et du 16 juillet au 13 août, des animations pour les enfants !!

En face de l’Auberge des Baronnies

L’Épine 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme Sisteron Buëch