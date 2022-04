Marché fermier et artisanal à la Ferme de La Saffrie Valdallière Valdallière Catégories d’évènement: Calvados

Valdallière

Marché fermier et artisanal à la Ferme de La Saffrie Valdallière, 24 avril 2022, Valdallière. Marché fermier et artisanal à la Ferme de La Saffrie Valdallière

2022-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 17:30:00 17:30:00

Le marché portera sur le thème des vikings, un rôtisseur sera sur place et il sera possible de se restaurer. Il faudra compter 21 exposants et presque autant de producteurs fermier.

