**Après le succès remporté par les deux marchés fermiers du Civam (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) organisés l’an dernier au Relais nature, les voilà de retour à Villeneuve d’Ascq, le dimanche 7 avril de 10h à 17h, à la ferme du Héron, où se trouve désormais le Relais nature.** Ces marchés défendent les savoir-faire paysans, les productions fermières locales… et permettent des moments de partage avec les consommateurs. Infos : 03 20 63 11 24 (relais Nature) et 03 20 43 19 45 (service Développement durable). [http://www.civam-hautsdefrance.fr/les-marches-fermiers/](http://www.civam-hautsdefrance.fr/les-marches-fermiers/) Les marchés fermiers du CIVAM sont de retour à Villeneuve d’Ascq. Cette année, à la Ferme du Héron ! Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

