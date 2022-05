Marché fermier de printemps Saint-Faust, 22 mai 2022, Saint-Faust.

Marché fermier de printemps Saint-Faust

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 14:00:00

Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 25 producteurs locaux et alentours vous attendent pour vous proposer: fruits, légumes, volailles, fromages, plantations, vins et bières, herbes aromatiques, pains, confitures et gelées, savons, pâtisseries, glaces…

restauration sur place: grillades, charcuteries, fromages, buvettes, desserts…

mairie de saint faust

Saint-Faust

