02760 Francilly-Selency Retrouvez de sympathiques producteurs locaux au marché fermier de Francilly Sélency qui se tient tous les 2èmes dimanches du mois dans la cour de l’école de 9h30 à 12h30.

Fromages, fruits et légumes, biscuits, confitures…

Le tout dans une ambiance très familiale ! mairie.de.francilly@wanadoo.fr +33 3 23 09 60 03 Francilly-Selency

