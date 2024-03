Marché fermier artisanal Ferme l’Effet des Fées Saint-Denis-sur-Scie, dimanche 14 avril 2024.

Marché fermier artisanal Ferme l’Effet des Fées Saint-Denis-sur-Scie Seine-Maritime

La Ferme l’Effet des Fées ouvre ses portes le temps d’une journée afin de vous accueillir pour un marché fermier avec une vingtaine d’exposants !

Au programme

-10h15 Visite de la ferme commentée

-11h00 Atelier filage de laine

-13h00 Code canin et sensibilisation à la prévention morsure de chien

-14h00 L’arche de Filémuse contes et marionnettes

-15h00 Code canin et sensibilisation à la prévention morsure de chien

-16h00 Atelier filage de laine

et profitez de 10h à 18h de nombreux autres stands bijoux, décoration, viandes, fleurs de savons, cordonnier, naturopathe, etc.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Ferme l’Effet des Fées 2070 Route du Bosmelet

Saint-Denis-sur-Scie 76890 Seine-Maritime Normandie effet.des.fees@laposte.net

