Annois Annois Aisne, Annois Marché fermier à Annois Annois Annois Catégories d’évènement: Aisne

Annois

Marché fermier à Annois Annois, 19 novembre 2021, Annois. Marché fermier à Annois Annois

2021-11-19 15:30:00 – 2021-11-19 19:00:00

Annois Aisne Annois Le marché fermier annuel de la commune d’Annois aura lieu ce vendredi 19 novembre de 15h30 à 19h sur la place de Vermand. Le marché fermier annuel de la commune d’Annois aura lieu ce vendredi 19 novembre de 15h30 à 19h sur la place de Vermand. ANNOIS.MAIRIE@ORANGE.FR Le marché fermier annuel de la commune d’Annois aura lieu ce vendredi 19 novembre de 15h30 à 19h sur la place de Vermand. Adobe Stock

Annois

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Annois Autres Lieu Annois Adresse Ville Annois lieuville Annois