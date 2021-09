Annoisin-Chatelans Annoisin-Chatelans Annoisin-Chatelans, Isère Marché fermier – 13e édition Annoisin-Chatelans Annoisin-Chatelans Catégories d’évènement: Annoisin-Chatelans

Marché fermier – 13e édition Annoisin-Chatelans, 2 octobre 2021, Annoisin-Chatelans. Marché fermier – 13e édition 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 19:00:00 GAEC Les Ruchers du Bon Val 144 chemin de la Prairie

Annoisin-Chatelans Isère Annoisin-Chatelans Les Ruchers du Bon Val organise ce marché fermier qui fleure bon le terroir : fruits et jus de fruits, charcuterie de porc, bières et pates artisanales, vins, escargots, fromages de chèvre du village et bien-sûr produits dérivés du miel! lesruchersdubonval@hotmail.com +33 4 74 83 85 14 http://www.lesruchersdubonval.com/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

