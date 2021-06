Saint-Saire Saint-Saire Saint-Saire, Seine-Maritime Marché Ferme de la Source Saint-Saire Saint-Saire Catégories d’évènement: Saint-Saire

Seine-Maritime

Marché Ferme de la Source Saint-Saire, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Saire. Marché Ferme de la Source 2021-06-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-27 19:00:00 19:00:00

Saint-Saire Seine-Maritime Saint-Saire Marché à la brocante. Marché aux végétaux. Marché artisanal. VDI. Produits gourmands. +33 6 78 07 78 98

