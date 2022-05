Marche Familiale Novillard Novillard Catégories d’évènement: Novillard

Territoire de Belfort

Marche Familiale Novillard, 5 juin 2022, Novillard. Marche Familiale Novillard

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-05 14:00:00

Novillard Territoire-de-Belfort Novillard Après une édition 2021 allégée pour cause de Covid, l’Association Sports et Loisirs de Novillard vous propose la sixième édition de sa marche familiale le dimanche 5 juin prochain dans sa formule traditionnelle avec possibilité de petite restauration. aslnovillard@gmail.com Après une édition 2021 allégée pour cause de Covid, l’Association Sports et Loisirs de Novillard vous propose la sixième édition de sa marche familiale le dimanche 5 juin prochain dans sa formule traditionnelle avec possibilité de petite restauration. Novillard

