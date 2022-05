MARCHE FAMILIALE Novillard, 5 juin 2022, Novillard.

MARCHE FAMILIALE Novillard

2022-06-05 – 2022-06-05

Novillard Territoire-de-Belfort Novillard

2 2 EUR 2 circuits de 5 et 10 kms environ sans difficultés particulières – Non affilié FFSP – ouvert à tous – départs de 9h à 14h – arrivée limitée à 17h.

Petite restauration possible à l’arrivée.

Inscription 2€ (gratuit pour enfants – 10 ans)

aslnovillard@gmail.com

Novillard

