2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01 14:00:00

Hadol 88220 Hadol 2 EUR La traditionnelle marche familiale du 1er mai est de retour !

Un repas campagnard 12€ est organisé au foyer Hadolais, n’oubliez pas de réserver.

6 et 10KM Départ de 7H30 à 14H00 +33 3 29 32 56 01 Hadol

