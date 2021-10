Bordères Bordères BORDERES, Pyrénées-Atlantiques Marche familiale Bordères Bordères Catégories d’évènement: BORDERES

Pyrénées-Atlantiques

Marche familiale Bordères, 24 octobre 2021, Bordères. Marche familiale 2021-10-24 09:45:00 – 2021-10-24

Bordères Pyrénées-Atlantiques Bordères EUR 0 0 Dans le cadre d’Octobre rose, une marche familiale en forêt de 6km est organisée. L’échauffement est organisé par la section gym à 9h45 avant le départ à 10h. Il est demandé de porter du rose si possible (vêtement ou accessoires). Une collation sera offerte à l’arrivée. Une vente de gâteaux sera organisée par l’APE ainsi qu’un stand de friandises vendues par le conseil municipal des jeunes.

A découvrir également une exposition-vente de porcelaines peintes à l’initiative de la section peinture sur porcelaine de Bordères.

dernière mise à jour : 2021-10-19

Détails Catégories d’évènement: BORDERES, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bordères Adresse Ville Bordères lieuville 43.20611#-0.22448