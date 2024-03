Marche exploratoire dédiée aux femmes au sein du quartier de la Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes mais également de la démarche « Embellir votre quartier » initiée par la Ville de Paris et la Mairie du 14ème, le centre Noguès organise avec la Mairie du 14ème une marche exploratoire au sein du quartier de la Porte de Vanves, dédiée aux femmes, afin de permettre la réalisation d’un diagnostic participatif axé sur les besoins des femmes dans l’espace public. Cette marche leur permettra d’explorer et d’observer leur quartier pour relever l’état des lieux et questionner la qualité de l’espace public, ses atouts et ses faiblesses, tout en faisant des propositions concrètes pour en améliorer les usages.

Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014

Contact : https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/ +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817

Mairie du 14ème