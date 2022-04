Marche et Yoga Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Marche et Yoga Gap, 27 avril 2022, Gap. Marche et Yoga Gap

2022-04-27 09:00:00 – 2022-04-27 12:00:00

Gap Hautes-Alpes Gap EUR 35 Venez vous ressourcer et vous rapprocher de vos sensations…

On marche, on respire, on s’émerveille de la nature et on pratique le yoga dans un cadre fabuleux!

N’ayez pas peur du dénivelé, le but n’est pas de faire un sommet ! corinne.stanzer@gmail.com +33 6 70 51 76 91 Gap

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Ville Gap lieuville Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Marche et Yoga Gap 2022-04-27 was last modified: by Marche et Yoga Gap Gap 27 avril 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes