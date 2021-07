Carmaux Carmaux Carmaux, Tarn Marche et yoga Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Marche et yoga Carmaux, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Carmaux. Marche et yoga 2021-07-11 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-11 12:00:00 12:00:00 Maison de la Citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis

Carmaux Tarn EUR 12 En vacances, vous ressentez l’envie de vous éloigner de vos routines, de faire une coupure avec vos pensées? Cette marche/yoga, accessible au débutant met entre parenthèse les artifices et les contraintes, permet de connecter à notre vraie nature. yogaryam@gmail.com +33 6 48 77 32 34 https://yogaryam.com/ dernière mise à jour : 2021-05-04 par

Lieu Carmaux Adresse Maison de la Citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis Ville Carmaux