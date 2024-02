Marche et tombola solidaires-3ème édition Poney club de l’Autrot Bessey-en-Chaume, dimanche 11 février 2024.

Environ 6km dans les alentours de Bessey en Chaume. Course d’orientation pour les plus jeune gratuit avec récompense . Bar à Paillettes… Goûter offert à l’arrivée ♥️ ️. Tombola au tarif de 2€ le ticket ️. Les fonds récoltés seront redistribués au Service Oncologie de Dijon et à React4Kids pour la recherche des cancers pédiatriques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11

Poney club de l’Autrot 7 rue de l’Autrot

Bessey-en-Chaume 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté madicadabra@laposte.net

