Marche et Sophrologie Loscolo 56760 Penestin Penestin, vendredi 3 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T09:00:00+02:00 – 2024-05-03T10:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T09:00:00+02:00 – 2024-06-28T10:00:00+02:00

Je vous propose une séance de sophrologie tout en marchant sur la plage.

Marche lente

Prise de conscience : odeur, vue, toucher, sensation, écoute.

Respiration

Ancrage

Symbolisme par des exercices

Observations des changements

Conclusion

Cette pratique est aussi adaptée aux adolescents.

Réservation par mail ou téléphone ci-contre (annulation en cas de pluie).

Loscolo 56760 Penestin

