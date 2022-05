Marché et Randonnée Cuqueron Cuqueron Catégories d’évènement: Cuqueron

Pyrénées-Atlantiques

Marché et Randonnée Cuqueron, 11 juin 2022, Cuqueron. Marché et Randonnée Salle Municipale Route des Coteaux Cuqueron

2022-06-11 08:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 Salle Municipale Route des Coteaux

Cuqueron Pyrénées-Atlantiques Cuqueron 5 EUR Le parcours de 8 km vous emmènera dans les vignes et passera devant les propriétés viticoles du village.

De 8h30-10h : Départ de la randonnée

11h-18h : Marché (Fruits et légumes, vins blancs, fromages, produits à la pêche Roussanne)

Restauration sur place, concert et sono. Ot CdB

Salle Municipale Route des Coteaux Cuqueron

