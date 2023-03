Marche et rallye d’orientation Salle « Le Cercle » Rougemont-le-Château Rougemont-le-Château Catégories d’Évènement: 90110

90110 Rougemont-le-Château Comment concilier « marche » et « réflexion » ? Journée organisée par le CLUB VOSGIEN GIROMAGNY. Avec BOUSSOLE ou SMARTPHONE à préciser au départ, en solo ou en famille, entre copains, jeunes ou anciens… optez au moment de l’inscription à la formule classique de la marche d’orientation – MO ou à la formule plus soutenue du RALLYE pédestre Sportif Light. De bons moments en perspective à chercher sur le terrain des balises repérées sur une carte ! Repas tiré du sac et petite restauration en vente sur place. cvgiromagny90@gmail.com http://www.clubvosgiengiromagny.fr/ Salle « Le Cercle » Avenue Jean Moulin Rougemont-le-Château

