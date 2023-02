Marché et préludes de Pâques Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Chaque année, Kaysersberg fête l’arrivée du printemps au travers de son traditionnel marché des préludes de Pâques. La ville se pare de belles couleurs et décorations printanières, la cour de l’Arsenal offre alors une farandole de fleurs aux yeux de ses visiteurs. Flânez au marché pour dénicher votre décoration de Pâques, découvrez l’exposition-vente d’oeufs de collections ! Les animaux de la basse-cour (lapins, poules, etc.) seront également de la partie pour divertir les plus petits. Venez découvrir ce charmant marché de Pâques et ses jolies décorations riches en couleurs durant ce week-end printanier. +33 3 89 78 28 28 Kaysersberg Vignoble

