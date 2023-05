MARCHE ET PATRIMOINE Catégorie d’Évènement: ile de france MARCHE ET PATRIMOINE, 29 mai 2023, . Le lundi 29 mai 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit sous condition

À LA DÉCOUVERTE DES MAISONS ART NOUVEAU DE PARIS Pour celles et ceux qui seront parisiens pendant le week-end de la Pentecôte, rendez-vous sur les marches de l’Opéra Garnier à 10h pour une marche à la découverte des maisons Art Nouveau parisiennes de la Belle-époque et du faste de la fin des années 1890. SKALL, sculpteur et performeur, passionné par l’Histoire et l’architecture de Paris vous guidera à pied (et en métro) de l’Opéra au XVIème arrondissement. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles (20 personnes). Pour toute demandes complémentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à culture@puc.paris Dans le cadre de l’Olympiade culturelle du PUC avec le soutien du ministère de la culture et de la DRAC Île-de-France. ÉVÉNEMENT MARCHE ET PATRIMOINE – A LA DÉCOUVERTE DE L’ART NOUVEAU Contact :

