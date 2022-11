Marche et patrimoine PUC Social Club Paris Catégories d’évènement: île de France

Marche sur les traces de la Bièvre guidé par l’artiste Skall. RÉSERVATION IMPÉRATIVE ICI ET PAIEMENT SUR PLACE AU SOCIAL CLUB AVANT LA MARCHE. Longue de 36 kilomètres, la Bièvre entrait dans Paris par la poterne des peupliers. Sur 5 kilomètres, elle serpentait à travers le 13ème et le 5ème arrondissement avant de se jeter dans la Seine. SKALL, sculpteur et performeur, passionné par l’Histoire et l’architecture de Paris sera votre guide. La marche est suivi si vous le souhaitez d’un brunch au Social Club du PUC. Dans le cadre de l’olympiade culturelle du PUC avec le soutien du ministère de la culture et de la DRAC Île-de-France. PUC Social Club 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris Contact : communication@puc.paris https://www.facebook.com/puc.paris/ https://www.facebook.com/puc.paris/ https://www.eventbrite.com/e/billets-marche-et-patrimoine-461774318417

