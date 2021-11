Herlies Parking Aventure Herlies, Nord Marché et Patinoire de Noël Parking Aventure Herlies Catégories d’évènement: Herlies

du vendredi 3 décembre au mercredi 8 décembre à Parking Aventure

? Le samedi 4 décembre de 15h à 16h : les enfants et parents auront le plaisir d’assister au spectacle de Noël et de rencontrer le Père Noël ? Une surprise sucrée sera également offerte aux enfants ? ? Le dimanche 5 décembre de 10h à 18h : le CALH organise son traditionnel marché de Noël sur le thème de la Bretagne . Vous pourrez déguster les mets de Nico le Cuisto qui assurera la restauration sur place. ? Le dimanche 5 décembre à 18h : Herlies clôturera ce week-end de Noël avec un feu d’artifice sonore ?? ? Enfin, c’est une première à Herlies ! Du 3 au 8 décembre, vous pourrez profiter des joies de la glisse grâce à l’installation d’une patinoire sur la Place de l’Europe ⛸. La patinoire sera ouverte : – les vendredi 3, lundi 6 et mardi 7 décembre de 16h à 19h – les samedi 4, dimanche 5 et mercredi 8 décembre de 10h à 20h >> Tarifs (2€ pour les enfants de – 6 ans et 3€ au-delà) Nous vous attendons nombreux pour fêter Noël tous ensemble !

entrée libre

?? Réservez votre week-end ! Les samedi 4 et dimanche 5 décembre Herlies fête Noël !?? Parking Aventure Place de l’Europe, Herlies Herlies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T20:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T20:00:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T20:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T20:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T20:00:00

