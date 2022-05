Marche et nettoie : la rencontre participat’yv et citoyenne Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: 76190

Yvetot

Marche et nettoie : la rencontre participat’yv et citoyenne Yvetot, 5 juin 2022, Yvetot. Marche et nettoie : la rencontre participat’yv et citoyenne Yvetot

2022-06-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 11:30:00 11:30:00

Yvetot 76190 La Ville d’Yvetot et la Maison de Quartiers vous donnent rendez-vous pour une grande opération de ramassage de déchets. Les sacs poubelle seront fournis, prévoir un gilet réfléchissant et des gants si possible. La Ville d’Yvetot et la Maison de Quartiers vous donnent rendez-vous pour une grande opération de ramassage de déchets. Les sacs poubelle seront fournis, prévoir un gilet réfléchissant et des gants si possible. La Ville d’Yvetot et la Maison de Quartiers vous donnent rendez-vous pour une grande opération de ramassage de déchets. Les sacs poubelle seront fournis, prévoir un gilet réfléchissant et des gants si possible. Yvetot

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 76190, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot Departement 76190

Yvetot Yvetot 76190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Marche et nettoie : la rencontre participat’yv et citoyenne Yvetot 2022-06-05 was last modified: by Marche et nettoie : la rencontre participat’yv et citoyenne Yvetot Yvetot 5 juin 2022 76190 Yvetot

Yvetot 76190