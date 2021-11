Arrosès Arrosès Arrosès, Pyrénées-Atlantiques Marche et marché de producteurs Arrosès Arrosès Catégories d’évènement: Arrosès

Pyrénées-Atlantiques

Marche et marché de producteurs Arrosès, 18 décembre 2021, Arrosès. Marche et marché de producteurs Arrosès

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 18:00:00

Arrosès Pyrénées-Atlantiques Arrosès 8 8 EUR 13h30 : inscriptions pour la marche de 6 ou 12 km.

14h : départ de la marche. (ravitaillement sur le parcours.

14h/19h : marché de producteurs, fromage, charcuterie, gâteau, miel, confiture, vin, bougie, bien-être…

Accès libre à tous. 13h30 : inscriptions pour la marche de 6 ou 12 km.

14h : départ de la marche. (ravitaillement sur le parcours.

14h/19h : marché de producteurs, fromage, charcuterie, gâteau, miel, confiture, vin, bougie, bien-être…

Accès libre à tous. +33 6 70 29 39 84 13h30 : inscriptions pour la marche de 6 ou 12 km.

14h : départ de la marche. (ravitaillement sur le parcours.

14h/19h : marché de producteurs, fromage, charcuterie, gâteau, miel, confiture, vin, bougie, bien-être…

Accès libre à tous. Les roses Tonic

Arrosès

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arrosès, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arrosès Adresse Ville Arrosès lieuville Arrosès